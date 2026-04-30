Economia cresce 2,3% no primeiro trimestre e inflação aumenta para 3,4% em abril

O Produto Interno Bruto (PIB), em volume, “registou uma variação homóloga de 2,3% no primeiro trimestre de 2026, após ter aumentado 1,9% no trimestre precedente”, adianta o INE na sua estimativa rápida.



“O contributo positivo da procura interna para a variação homóloga do PIB aumentou, destacando-se uma aceleração do investimento. A procura externa líquida registou um contributo mais negativo, verificando-se uma aceleração mais pronunciada das importações de bens e serviços que das exportações de bens e serviços”, acrescenta.



Comparando com o quarto trimestre de 2025, “o PIB registou uma variação nula em volume, após um crescimento de 0,9% no trimestre anterior”.



“O contributo da procura externa líquida para a variação em cadeia do PIB passou a negativo, refletindo uma recuperação das importações de bens e serviços mais significativa que das exportações de bens e serviços. Em sentido contrário, o contributo da procura interna passou a positivo, verificando-se uma aceleração expressiva do investimento, enquanto o consumo privado abrandou”, explica o instituto.

Inflação aumenta para 3,4% em abril

O INE divulgou ainda os dados relativos à inflação, adiantando que “a taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) terá aumentado para 3,4% em abril de 2026, taxa superior em 0,7 pontos percentuais (p.p.) à observada no mês anterior”.



“Tal como verificado no mês anterior, a aceleração do IPC é maioritariamente explicada pelo aumento do preço dos combustíveis”, refere.



O indicador de inflação subjacente (índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos) terá registado uma variação de 2,2%, taxa superior em 0,2 p.p. à do mês precedente.



Já a variação do índice relativo aos produtos energéticos aumentou para 11,7% (5,7% em março) e o índice referente aos produtos alimentares não transformados registou uma variação de 7,5% (6,4% no mês anterior).



“Comparativamente com o mês anterior, a variação do IPC terá sido 1,4% (2,0% em março e 0,7% em abril de 2025)”, indica o INE, que estima “uma variação média nos últimos doze meses de 2,4% (2,3% no mês anterior)”.



Os dados definitivos referentes ao IPC do mês de abril serão publicados no dia 13 de maio.



