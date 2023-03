Economia da África do Sul caiu 1,3% no último trimestre de 2022

"Após recuperar no terceiro trimestre de 2022, o PIB da África do Sul caiu 1,3% no quarto trimestre", lê-se no relatório hoje divulgado pelo organismo oficial de estatísticas, citado pela agência francesa de notícias, a France-Presse (AFP), acrescentando que a atividade económica "caiu abaixo dos seus níveis pré-pandémicos".

A agricultura, a exploração mineira e a indústria transformadora estiveram entre os principais fatores que contribuíram para a queda, que se segue a uma expansão de 1,8% no terceiro trimestre do ano passado, de acordo com a agência de informação financeira Bloomberg, cujos analistas esperavam uma queda de 0,4% e antecipam uma nova queda no primeiro trimestre deste ano, o que significa que a África do Sul pode já ter entrado em recessão técnica (dois trimestres consecutivos de crescimento negativo).

A empresa estatal de energia Eskom, que fornece 90% da eletricidade da África do Sul, é incapaz de acompanhar o aumento da procura, já que a maioria das suas centrais elétricas tem mais de quarenta e cinco anos e sofre frequentes avarias, o que obriga a cortes de energia de até 12 horas por dia.

A África do Sul foi também duramente atingida pela epidemia de covid-19, que está a aumentar a pobreza e o desemprego num dos países mais desiguais do mundo e que é a economia mais industrializada da África subsaariana.

O crescimento económico do país tem vindo a abrandar há cerca de dois anos.

Depois de um crescimento estimado de 2% no ano passado, o PIB deverá abrandar para uma expansão de 0,3% este ano, de acordo com as previsões do banco central, bem abaixo dos 0,9% estimados pelo Governo

A principal razão para este abrandamento do crescimento é a crise do abastecimento de energia, que limita a capacidade produtiva do país.