Economia da zona euro cresce 1,2% no 1.º trimestre

Na comparação com o quarto trimestre de 2024, entre janeiro e março, o Produto Interno Bruto (PIB) da área do euro e o da UE avançaram ambos 0,3%, depois de terem crescido, respetivamente, 0,2% e 0,4% nos últimos três meses de 2024.

O indicador do emprego, por seu lado, aumentou, no primeiro trimestre de 2025 e face ao período homólogo, 0,8% na zona euro e 0,6% na UE, após 0,8% na área do euro e 0,5% na UE no quarto trimestre de 2024.

Na comparação trimestral, o emprego subiu 0,3% na área do euro e 0,2% no conjunto dos 27 Estados-membros, depois de ter crescido 0,1% na área do euro e 0,2% na UE.