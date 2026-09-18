Economia de Espanha cresceu 2,6% em 2025

A alteração do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2025 deveu-se "a uma menor contribuição da procura interna (consumo e investimento)" do que a que foi calculada na primeira estimativa, segundo um comunicado do INE.

O instituto revelou ainda que o PIB espanhol cresceu 3,7% em 2024 (duas décimas mais do que na estimativa anterior) e 2,4% em 2023 (menos uma décima).

No caso do PIB de 2023, este valor é já definitivo, segundo o mesmo comunicado de hoje do INE.

A economia espanhola tem crescido acima da média europeia, segundo as estatísticas europeias.

O PIB cresceu 1,5% na zona euro e 1,6% na União Europeia (UE) em 2025, segundo uma estimativa divulgada em 30 de janeiro pelo Eurostat.

A procura interna (consumo e investimento) tem sido o motor do crescimento da economia de Espanha.

O Governo espanhol prevê que a economia do país cresça 2,6% este ano, segundo as estimativas mais recentes do executivo, divulgadas no final de junho.

Para 2027, a previsão é que o PIB cresça 2,2% (mais uma décima do que no cálculo anterior) e que o aumento se mantenha sempre acima dos 2% até 2029.

O crescimento continuará a apoiar-se este ano e nos próximos na procura interna, tanto no consumo privado como no investimento, segundo o Governo.

Espanha continuará, por outro lado, "a crescer acima das principais economias" europeias, destacou ainda o executivo.

A previsão do Governo é mais otimista do que as mais recentes do Fundo Monetário Internacional (FMI), da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económicos (OCDE) ou do Banco de Espanha.

A OCDE prevê que Espanha cresça 2,2% este ano, o FMI 2,1% e o Banco de Espanha 2,3%.