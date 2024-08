Economia de Macau cresceu 15,7% na primeira metade de 2024 com retoma do jogo

O produto interno bruto (PIB) da região administrativa especial chinesa atingiu 204,3 mil milhões de patacas (22,8 mil milhões de euros) entre janeiro e junho, adiantou a Direção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC).

A economia de Macau tinha voltado a crescer em 2023, com o PIB a subir 80,5%, graças ao fim da política `zero covid` e a retoma do turismo, invertendo uma contração de 21,4% em 2022.

A China levantou em 06 de fevereiro de 2023 todas as restrições devido à pandemia de covid-19 nas deslocações para Hong Kong e Macau, permitindo o reinício das excursões organizadas para as duas cidades.

Em resultado, o benefício económico das apostas feitas por visitantes em casinos aumentou 39,9% em termos anuais na primeira metade de 2024, enquanto dos outros serviços turísticos subiu 2,8%, sublinhou a DSEC, em comunicado.

Macau recebeu no primeiro semestre mais de 16,7 milhões de visitantes, mais 43,6% do que no mesmo período do ano passado, enquanto as receitas do jogo cresceram 41,9%, para 113,8 mil milhões de patacas (12,7 mil milhões de euros).

A DSEC destacou ainda um aumento de 2,8% na procura interna, em parte devido a uma subida de 9,8% no investimento privado, incluindo acréscimos de 29,8% no investimento em equipamento e de 14,7% do investimento em construção.

O comunicado apontou para "o crescimento contínuo dos investimentos em construção de edifícios habitacionais, para além do reforço constante dos investimentos em empreendimentos de grande envergadura" por parte das operadoras de casinos.

O consumo privado aumentou 7,8%, "devido à subida das receitas dos residentes, a qual foi impulsionada pela recuperação contínua da economia local e do mercado de trabalho", referiu a DSEC.

Pelo contrário, as despesas do Governo caíram 14%, após o fim das medidas de apoio económico, que incluíram dar oito mil patacas (917 euros) a cada residente, montante que podia ser usado para efetuar pagamentos, sobretudo no comércio local.

Também o investimento público em construção diminuiu 10,8%, devido à conclusão de parte das obras públicas de grande envergadura, acrescentou o comunicado.

A DSEC destacou que a economia de Macau representou 86,2% do PIB registado na primeira metade de 2019, antes do início da pandemia.

Macau, com cerca de 687 mil habitantes, tinha no ano passado o décimo PIB per capita mais elevado do mundo, de acordo com dados compilados pelo Fundo Monetário Internacional.

Em 08 de março, a agência de notação financeira Fitch Ratings previu que a economia do território cresça 15% este ano.

Um dia antes, o Fundo Monetário Internacional tinha previsto um crescimento de 13,9% este ano e um regresso, em 2025, aos níveis anteriores à pandemia.