Economia de Taiwan cresce 2,98% em 2020

Esta estimativa marca a primeira vez, desde 1990, que o Produto Interno Bruto (PIB) de Taiwan cresceu mais rapidamente do que o da China, que registou uma taxa de crescimento de 2,3% no ano passado.

Para os especialistas, este resultou deveu-se, em parte, à rápida reação das autoridades da ilha ao surto inicial de covid-19, impondo restrições à entrada de pessoas oriundas da China continental, na sequência do anúncio dos primeiros casos da doença em Wuhan, cidade no centro do gigante asiático.

A despesa privada, principal indicador do consumo, caiu 2,36% no ano passado, enquanto a despesa pública aumentou 2,69%, o que "ajudou a sustentar a forte recuperação económica", disse um analista da Oxford Economics Lloyd Chan.

Quanto ao comércio externo, as exportações, das quais a economia insular está fortemente dependente, aumentaram 1,13% devido à grande procura de produtos eletrónicos, como sistemas audiovisuais e de comunicação, enquanto as importações caíram 3,76% em comparação com 2019.

A taxa de desemprego também caiu durante o segundo semestre do ano passado, para terminar em 3,68%.

De acordo com as últimas previsões oficiais, o PIB deverá crescer 3,83% em 2021.