Economia do Brasil cresceu 3,4% em 2024

Os dados divulgados pelo instituto responsável pelas estatísticas do Governo brasileiro mostraram que a subida foi puxada pelo crescimento dos setores de Serviços (3,7%) e Indústria (3,3%), enquanto a Agropecuária recuou (-3,2%).

Em valores correntes, o Produto Interno Bruto (PIB) do país totalizou 11,7 biliões de reais (1,8 biliões de euros) em 2024. Já o PIB `per capita` chegou a 55 mil reais (8,8 mil euros), com avanço real de 3% face ao ano anterior.

Rebeca Palis, coordenadora de Contas Nacionais do IBGE, referiu num comunicado que os principais destaques do PIB brasileiro entre as atividades económicas foram outras atividades de serviços (5,3%), indústria de transformação (3,8%) e retalho (3,8%), que juntos foram responsáveis por cerca da metade do crescimento da economia brasileira em 2024.

Na Indústria, a atividade de construção foi o destaque positivo ao registar alta de 4,3% em 2024 face a 2023, em função do crescimento da ocupação na atividade, da produção de insumos típicos e da expansão do crédito.

Já a queda da Agropecuária refletiu os efeitos climáticos adversos que tiveram impacto em várias culturas importantes da colheita brasileira, que registaram queda na estimativa anual de produção e perda de produtividade, tendo como destaque a soja (-4,6%) e o milho (-12,5%).

No ano passado, a despesa de consumo das famílias avançou 4,8% face a 2023. Já as despesas do Governo registaram um crescimento de 1,9%.

"Para o consumo das famílias tivemos uma conjunção positiva, como os programas de transferência de rendimento do Governo, a continuação da melhoria do mercado de trabalho e os juros que foram, em média, mais baixos que em 2023", explicou Rebeca Palis.

As importações de bens e serviços realizadas pelo Brasil apresentaram uma subida de 14,7% em 2024 enquanto as exportações cresceram 2,9%.

A Formação Bruta de Capital Fixo cresceu 7,3%, devido aos aumentos da produção interna e da importação de bens de capital, além da expansão da Construção e do Desenvolvimento de Software.

Já a taxa de investimento no país sul-americano no ano passado foi de 17% do PIB, maior que em 2023 (16,4%). A taxa de poupança, por sua vez, ficou em 14,5% em 2024 face aos 15% no ano anterior.

No ultimo trimestre do ano, o PIB brasileiro apresentou uma variação positiva de 0,2% na comparação com o trimestre anterior.

"No quarto trimestre de 2024 o que chama atenção é que o PIB ficou praticamente estável, com crescimento nos investimentos, mas com queda no consumo das famílias. Isso porque no quarto trimestre tivemos um pouco de aceleração da inflação, principalmente a de alimentos", explicou Rebeca Palis.

Este ano, o Governo brasileiro projetou um crescimento de 2,3% do PIB, impulsionado principalmente pelo setor agropecuário. Já os analistas do mercado financeiro projetam que a economia do país irá crescer 2%.