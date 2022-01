Economia do Brasil cresceu em novembro após quatro quedas consecutivas

O Índice de Atividade Económica do Banco Central (IBC-Br), medida anterior do Produto Interno Bruto (PIB), subiu 0,43% em novembro passado em relação ao mesmo mês de 2020, segundo dados do órgão emissor.

O indicador acumulou entre janeiro e novembro de 2021 um crescimento de 4,59%, uma percentagem que se reduz para 4,30% na comparação anual.

O Brasil ensaia uma tímida recuperação económica que desacelerou no segundo semestre de 2021, após o crescimento económico ter recuado 3,9% em 2020 como resultado dos efeitos da pandemia de coronavírus, que já matou 621 mil pessoas no país.

De acordo com a última previsão do mercado financeiro, o PIB do Brasil, maior economia da América Latina, cresceu 4,50% no ano passado, embora para 2022 o mercado preveja uma alta de apenas 0,3%.

Essa desaceleração é atribuída à alta inflação, que fechou 2021 em dois dígitos, à contínua subida das taxas de juros oficiais, ao desemprego e à incerteza política num ano de eleições presidenciais, regionais e legislativas.