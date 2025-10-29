Economia dos EUA pode perder até 14 mil milhões com impasse orçamental

"Embora a maior parte da queda do PIB real seja recuperada com o tempo, o Gabinete de Orçamento do Congresso estima que entre sete mil milhões e 14 mil milhões de dólares (perdidos) em 2025 não serão recuperados", afirmou o diretor desse órgão independente, Phillip Swagel, numa carta dirigida ao presidente do Comité de Orçamento da Câmara, o republicano Jodey Arrington.

A falta de pagamento de salários aos funcionários federais, assim como a suspensão de alguns subsídios, pode levar a uma redução de um a dois pontos percentuais do PIB até ao final deste ano.

Embora o CBO espere uma recuperação parcial da situação após a reabertura do governo, o encerramento de inúmeras agências e escritórios federais desde 01 de outubro terá um impacto significativo na economia do país.

O CBO insiste que as perdas irão agravar-se à medida que o impasse governamental (`shutdown`), que já vai no seu 29.º dia, se prolongar.

Se o governo reabrir esta semana, estima-se que a economia norte-americana perca sete mil milhões de dólares (6,02 mil milhões de euros) em comparação com o que teria ganho.

No caso de a paralisação se prolongar até à próxima semana, tornando-se a sexta mais longa da história, as perdas subirão para 11 mil milhões de dólares (9,45 mil milhões de euros), e se durar até final de novembro, o défice atingirá os 14 mil milhões de dólares.

Os democratas continuam a recusar-se a aprovar o orçamento dos republicanos no Senado, a menos que estes aceitem negociar uma extensão dos subsídios do programa de saúde Obamacare.

Os republicanos afirmam que não se sentarão para negociar a menos que os democratas aprovem, primeiro, o orçamento federal, de maneira a acabar com a paralisação do governo federal.