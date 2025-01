Economia financia exterior em 3,1% do PIB no ano terminado em setembro

De acordo com a mesma fonte, os particulares registaram o maior saldo positivo entre os setores da economia, com 4,1% do PIB.

O setor financeiro teve um saldo positivo de 1,7% do PIB e as administrações públicas um saldo positivo de 1% do PIB.

Ou seja, estes três setores apresentaram capacidade de financiamento face ao resto do mundo.

Já as empresas não financeiras foram o único setor da economia a apresentar necessidade de financiamento nos 12 meses terminados em setembro (3,7% do PIB).