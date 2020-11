Economia grega melhor deve contrair-se 9% este ano e crescer 5% em 2021

No documento das previsões de outono, Bruxelas considera que "a rápida resposta política ajudou a amortecer o impacto no emprego e nos negócios". Em maio deste ano, a CE tinha previsto uma contração do Produto Interno Bruto (PIB) grego de 9,7% para este ano.

Em relação ao crescimento do PIB de 5% em 2021, Bruxelas afirma que este deve ser sustentado por medidas orçamentais adicionais já previstas no projeto de Orçamento do Estado da Grécia para o próximo ano, que não inclui os fundos de apoio da União Europeia (UE).

O PIB da Grécia aumentou 1,9% em 2019, depois de ter começado a crescer em 2017 após anos de recessão.

Bruxelas considera que a economia grega foi significativamente atingida pela pandemia porque o grande setor dos serviços e a dependência do turismo internacional faz com que esta seja particularmente vulnerável a choques desencadeados por restrições de viagens e de distanciamento social.

Devido à "rápida resposta política", prevê-se que a forte contração do PIB tenha um impacto sobre o emprego", afirma a CE, estimando, no entanto, que a crise seja seguida por uma recuperação em 2021.

Depois de se ter cifrado em 17,3% em 2019, a taxa de desemprego na Grécia deverá subir para 18% em 2020 e voltar a cair para 17,5% em 2021, indicam as previsões da Comissão.

A taxa de inflação deverá baixar de 0,5% em 2019 para -1,3% em 2020 e subir para 0,9% em 2021.

A recessão e o custo das medidas orçamentais para enfrentar a crise levarão a um défice considerável em 2020, afirma ainda Bruxelas.

Depois de um excedente orçamental de 1,5% em 2019, o quarto consecutivo, Bruxelas afirma que Atenas deverá entrar em terreno negativo e apresentar um défice de -6,9% do PIB em 2020 e outro mais baixo de -6,3% do PIB em 2021.

A dívida pública da Grécia deverá subir de 180,5% do PIB em 2019 para 207,1% este ano e voltar a cair para 200,7% do PIB em 2021.