A economia da Zona Euro cresceu 0,6% no segundo trimestre, em comparação com o mesmo período do ano passado.

Os dados do serviço de estatística europeu mostram que Portugal, entre abril e junho, cresceu 1,5% acima da média da zona euro comparando com igual período de 2023



Mas se tivermos em conta a evolução em cadeia, Portugal é dos países que menos cresce.



Pior está o motor da Europa. Na comparação do segundo trimestre de 2024 com 2023, o crescimento da Alemanha foi de 0,1%.