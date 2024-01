Economia norte-americana cresce 2,5% em 2023

Trata-se uma aceleração do crescimento face aos 1,9% registados em 2022 e, de acordo com o BEA, reflete aumentos no consumo privado, investimento estrangeiro, investimento das administrações estaduais e locais, exportações e gastos federais.

Esta primeira estimativa aponta ainda que a economia norte-americana encerrou o ano de 2023 com um crescimento de 3,3% no quarto trimestre, um ligeiro abrandamento face aos 4,9% dos três meses anteriores.

Uma segunda estimativa sobre o crescimento do PIB nos últimos três meses de 2023, com dados mais completos, será divulgada em 28 de fevereiro.

Os aumentos no consumo privados refletem os crescimentos dos serviços (cuidados médicos) e bens (bens recreativos e veículos), detalha a agência norte-americana.

Em outubro, o Fundo Monetário Internacional (FMI) estimava que o PIB dos EUA aumentasse 2,1% em 2023 e antecipava um crescimento de 1,4% em 2024.