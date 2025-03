Economia portuguesa mantém-se no bom caminho, apesar da crise política - S&P

Num comunicado enviado hoje às redações, que não constitui uma revisão oficial do `rating` de Portugal, a agência de notação financeira considera que "apesar da incerteza política, a trajetória orçamental de Portugal continua no bom caminho".

"Projetamos que em 2025 Portugal vai obter um superávit orçamental pelo terceiro ano consecutivo", sinaliza a S&P, salientando que o "orçamento de 2025 já foi aprovado, e episódios anteriores de transição política não levaram a interrupções económicas significativas ou deslizamentos orçamentais".

Além disso, a agência destaca também que "os principais marcos políticos necessários para desbloquear os grandes fundos NextGen EU [relativos ao Plano de Recuperação e Resiliência] permanecem protegidos do ciclo político, já que estão incorporados no orçamento de 2025 e podem prosseguir sem aprovação parlamentar".

Já no futuro, após este ano, a S&P admite que podem surgir riscos caso a posição orçamental se deteriore, nomeadamente se a situação política impedir a aprovação do Orçamento.

Mesmo assim, até no cenário de outro governo minoritário, "caso o orçamento de 2026 não seja aprovado, Portugal poderia continuar a atuar sob o orçamento responsável de 2025, garantindo que a dívida pública continue a diminuir em percentagem do PIB".

A S&P já avaliou o `rating` da dívida soberana portuguesa este ano, em 28 de fevereiro, quando melhorou a classficação de `A-` para `A`, com perspetiva positiva.

O próprio ministro das Finanças, do Governo agora de gestão após o chumbo da moção de confiança no parlamento, sinalizou hoje que "as agências de `rating` olham hoje para Portugal como um país seguro, estável e confiável".

A Fitch é a próxima agência de notação financeira a avaliar a dívida soberana, numa revisão agendada para esta sexta-feira.