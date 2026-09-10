Economia
Economista Ricardo Reis terá sido afastado pelo FMI após criticar tarifas de Trump
O especialista português era apontado ao cargo de economista-chefe do Fundo Monetário Internacional.
Ricardo Reis tinha alertado que as tarifas impostas por Trump iriam pressionar os preços no consumidor nos Estados Unidos e provocar uma nova vaga de inflação.
A notícia está a ser avançada pelo Financial Times.
Em julho, o FMI acabou por nomear Silvana Tenreyro, antiga responsável do Banco de Inglaterra.
A notícia está a ser avançada pelo Financial Times.
Em julho, o FMI acabou por nomear Silvana Tenreyro, antiga responsável do Banco de Inglaterra.