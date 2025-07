Economistas defendem uso de "stablecoins" pela China para reforçar papel global do yuan

Apesar de manter uma proibição geral sobre atividades com criptomoedas, responsáveis do Banco Popular da China (banco central) reconheceram recentemente o potencial das "stablecoins" - ativos digitais indexados a moedas tradicionais - no sistema financeiro global, reavivando o debate em torno da sua adoção.

Durante um fórum financeiro em Xangai, em junho, o governador do banco central, Pan Gongsheng, afirmou que as "stablecoins" podem revolucionar as finanças internacionais, sobretudo num contexto de crescentes tensões geopolíticas que evidenciam a vulnerabilidade dos sistemas de pagamentos tradicionais, frequentemente usados como instrumentos de sanção.

Na mesma ocasião, o antigo governador Zhou Xiaochuan alertou que "stablecoins" indexadas ao dólar podem fomentar a dependência da moeda norte-americana, enquanto outros responsáveis de instituições financeiras do continente chinês e de Hong Kong sugeriram que versões em yuan poderiam reforçar os esforços da China para internacionalizar a sua moeda.

Embora Pequim continue a encarar as criptomoedas como uma ameaça à estabilidade financeira e ao controlo de capitais, vários economistas consideram que existe agora uma oportunidade estratégica.

Citado pela agência de notícias Bloomberg, o economista-chefe do banco de investimento Morgan Stanley na China, Robin Xing, defendeu que "as 'stablecoins' não são novas moedas, mas novos canais de distribuição", apelando à indexação do yuan a uma criptomoeda como forma de manter a competitividade digital.

O Senado dos Estados Unidos aprovou já legislação para regular as "stablecoins", numa vitória para o setor cripto e para a agenda de ativos digitais do presidente norte-americano, Donald Trump. O secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, afirmou que as "stablecoins" podem reforçar - e não ameaçar - a posição dominante do dólar.

Analistas destacam que estas moedas digitais podem ajudar Pequim a capitalizar o crescente desconforto global com a dominância do dólar, sobretudo depois das sanções e congelamento de ativos impostos a Moscovo, na sequência da invasão russa da Ucrânia.