EDP alerta que reposição de energia deverá demorar várias horas

"A EDP continua a acompanhar os constrangimentos no abastecimento elétrico em alguns países europeus, estando a colaborar com as entidades oficiais no sentido de que a reposição de energia ocorra da forma mais rápida possível", segundo fonte oficial da empresa.

A elétrica alerta os clientes de que não existe ainda uma previsão para que o fornecimento de energia seja normalizado, mas deverá demorar várias horas.

"A empresa tentará manter os seus canais de comunicação ativos, dentro das limitações existentes, de forma a atualizar os seus clientes e parceiros sobre o estado de resolução do problema", acrescenta.