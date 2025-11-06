EDP antecipa forte aumento da procura de eletricidade com centros de dados

"Uma das tendências principais é o crescimento incrível da procura a que estamos a assistir", afirmou Stilwell d`Andrade, durante a apresentação do plano estratégico 2026-2028, em Londres.

O gestor deu como exemplo um centro de dados atualmente em construção em Portugal, com uma potência instalada de cerca de 1,2 gigawatts (GW). Quando concluído, "só este `data center` poderá representar dez terawatts-hora de energia. Isto representa 20% da procura energética de Portugal", sublinhou.

"Fiquei surpreendido quando soube disto", acrescentou o responsável, referindo que fenómenos semelhantes estão a ser observados "nos EUA, em Portugal, em Espanha e praticamente em todo o lado".

O novo plano da EDP, divulgado hoje, assenta num contexto de forte aumento da procura e prevê investimentos de 12.000 milhões de euros até 2028, com foco em projetos de energias renováveis, redes elétricas e soluções de flexibilidade.

Segundo a empresa, o investimento total inclui cerca de 7.500 milhões de euros na EDP Renováveis (EDPR) - em projetos eólicos, solares e de armazenamento de energia (BESS) -, dos quais cerca de 60% nos Estados Unidos, e 3.600 milhões de euros em redes de eletricidade, dois terços dos quais na Península Ibérica.