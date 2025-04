EDP assina reforço da transição energética no Brasil

A carta de intenções foi assinada na quinta-feira entre o presidente executivo da EDP para a América do Sul, João Marques da Cruz, e o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, que lidera o consórcio dos governadores para a ação climática e líder do estado no qual a EDP gere a concessão de prestação de serviços públicos de energia elétrica.

"Isto, na prática, é um ato simbólico, conta pelo simbolismo do nosso engajamento e comprometimento com o país", disse à Lusa João Marques da Cruz, referindo-se à carta de intenções que assume o compromisso da empresa em apoiar os esforços para a descarbonização da economia, promoção da transição energética e soluções para enfrentar as alterações climáticas.

Globalmente, a EDP aumentou a produção de eletricidade em 2% em 2024, face ao ano anterior, com as energias renováveis a representarem mais de 95% do total da energia.

À margem do evento "EDP na COP -- Do Espírito Santo ao Pará", estado amazónico que acolhe a COP30, o responsável português reforçou que no Brasil e no resto América do Sul toda a energia gerada pela EDP provém de energia limpa.

Também presente no evento, o embaixador de Portugal no Brasil, Luís Faro Ramos, enalteceu à Lusa a COP30 e o "dossier das alterações climáticas que podem ser muito exemplares na cooperação entre Portugal e o Brasil".

No Brasil, a EDP oferece soluções energéticas para empresas, como energia solar e venda de eletricidade no mercado livre. Também assegura a distribuição de energia a cerca de 3,8 milhões de clientes nos estados de São Paulo e Espírito Santo.

O Brasil preside este ano à COP30, num momento crucial para garantir medidas concretas para limitar o aumento da temperatura global a 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais, estabelecido no Acordo de Paris em 2015.