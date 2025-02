EDP avança com programa de recompra de ações próprias de 100 milhões de euros

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa liderada por Miguel Stilwell de Andrade adianta que o programa de recompra de ações próprias "insere-se num contexto de abrandamento do investimento expectável no período de 2025-2026, e em linha com o compromisso da EDP de otimizar a sua alocação de capital e remuneração dos seus acionistas".

As aquisições de ações no âmbito do Programa de Recompra serão realizadas no mercado regulamentado da Euronext Lisbon.