EDP Brasil vende participação em duas centrais hidroelétricas à Engie por 190 ME

"A transação foi concluída em linha com os termos e condições previamente divulgados, tendo recebido, na presente data, o valor total de 1,1 mil milhões de reais (0,19 mil milhões de euros, considerando uma taxa de câmbio de 6,1 EUR/BRL), correspondendo a um `Enterprise Value` [valor do ativo] total de 100% de 2,9 mil milhões reais (0,5 mil milhões de euros)", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A EDP salientou que esta transação "reduz o peso da geração convencional e da exposição hídrica no Brasil, conduzindo a um aumento do peso das atividades reguladas neste mercado", em linha com o seu plano de negócios.

Na quarta-feira, a EDP comunicou também ao mercado que o grupo "assinou um acordo de compra e venda com a Encavis para a venda da participação acionista de 100% num portefólio solar de 207 MWac (248 MWdc) em Itália, por um `enterprise value` estimado superior a Euro0,25 mil milhões, sujeito aos habituais ajustes finais de preço no fecho".

O grupo divulgou ainda que a conclusão da transação está sujeita a condições habituais, estando prevista ocorrer durante este ano.