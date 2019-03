EDP com quebra de 53% nos lucros em 2018

RTP11 Mar, 2019, 19:53 / atualizado em 11 Mar, 2019, 20:03 | Economia

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a EDP informa que o Conselho de Administração Executivo decidiu propor um dividendo relativo ao exercício de 2018 de 19 cêntimos por ação, valor pago no ano anterior, e em linha com o montante de dividendo mínimo da atual política de dividendos.

Uma proposta que será votada em assembleia geral de acionistas, prevista para 24 de abril.

No mesmo documento a EDP avança que os resultados do ano de 2018 - quebra de 53% em comparação com o ano anterior - foram influenciados pelo impacto adverso de medidas regulatórias em Portugal, nomeadamente relacionadas com a provisão de 285 milhões de euros reclamados pelo Estado por alegada sobrecompensação dos Custos de Manutenção do Equilíbrio Contratual (CMEC).

Além disso, refere a elétrica, em 2017 a empresa tinha beneficiado de um ganho extraordinário com a venda do negócio de distribuição de gás em Espanha, no valor de cerca de 591 milhões de euros.

Em 2018, a dívida líquida da EDP diminuiu 3% para 13.500 milhões de euros, o correspondente a 400 milhões de euros.

