EDP Comercial. Fatura mensal do gás com aumentos de 30 euros em outubro

A empresa justifica a revisão do preço de gás com subidas de mil por cento nos preços internacionais.



A EDP lidera o mercado de gás natural com uma quota de 49 por cento.

Tem cerca de 650 mil clientes, a maioria tem a eletricidade na mesma fatura.



Ao aumento médio de 30 euros vão ser ainda acrescidos entre mais cinco a sete euros de taxas e impostos.



Para os cerca de 433 mil clientes residenciais que representam os consumos mais baixos, a subida do preço do gás vai ter um impacto médio de 18 euros mensais antes de taxas e impostos, ou seja, o aumento vai rondar os 22 euros.



A EDP Comercial argumenta que manteve os preços do gás inalterados durante os últimos 12 meses apesar da forte subida nos mercados internacionais.



Os novos preços vão vigorar durante três meses e não durante um ano como tem sido habitual.