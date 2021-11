EDP Comercial vai aumentar preços da eletricidade em 2,4% em 2022

A empresa justifica o aumento com a forte subida dos preços da energia no mercado grossista.



A EDP Comercial é o principal operador no mercado livre de eletricidade, com uma quota de mercado de quase 75 por cento em número de clientes e de quase 42 por cento em consumo.



A empresa disse que pretende manter as tarifas ao longo de 2022.



O aumento de 2,4 por cento no preço da eletricidade, anunciado pela EDP Comercial, vai em sentido contrário da proposta da ERSE para o mercado regulado.



O Regulador da Energia aponta para uma descida dos preços de 3,4 por cento a partir de janeiro.



A EDP Comercial lembrou que não subiu os preços ao longo deste ano, ao contrário do que aconteceu no mercado regulado.