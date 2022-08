EDP e Galp silenciosas sobre acesso de consumidores ao mercado regulado

A decisão do governo pode levar milhares de clientes a trocarem o mercado livre pelo mercado regulado do gás natural onde os preços são já mais baixos e com aumentos controlados. Esta poderá ser a reação dos consumidores ao agravamento de preços a partir de Outubro, anunciado já pelas duas maiores empresas.