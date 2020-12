EDP elege Conselho de Administração em AG no dia 19 de janeiro

"Convoco todos os acionistas da EDP -- Energias de Portugal [...] para a assembleia-geral extraordinária, a realizar exclusivamente por meios telemáticos, no dia 19 de janeiro de 2021, às 10:00", lê-se no comunicado remetido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Em cima da mesa vai estar a eleição do Conselho de Administração Executivo (CAE) para o mandato 2021-2023.

Num comunicado posterior, a empresa indicou que são propostos para o CAE Miguel Stilwell de Andrade (presidente), Miguel Setas, Rui Teixeira, Vera Pereira e Ana Paula Garrido Marques, que sai da NOS.

Os acionistas da elétrica vão ainda votar a prorrogação transitória da política da remuneração do CAE e a aplicação aos seus membros.

Em 30 de novembro, os presidentes executivos da EDP e da EDP Renováveis, António Mexia e Manso Neto, ambos suspensos de funções, no âmbito do caso EDP, manifestaram-se indisponíveis para voltar a integrar os órgãos sociais do grupo num novo mandato.

No mesmo dia, os acionistas da empresa, representados no Conselho Geral de Supervisão, pediram ao presidente interino Miguel Stilwell de Andrade uma proposta relativa à composição do CAE no próximo mandato.

Mexia considerou que a decisão de deixar a liderança da empresa foi a "mais difícil" da vida profissional, sobretudo por resultar de "um contexto de incompreensível injustiça".

Numa carta dirigida ao presidente do Conselho Geral e de Supervisão, Luís Amado, e ao presidente da mesa da assembleia-geral, Palha da Silva, a que a Lusa teve acesso, António Mexia começa por dizer que "há decisões difíceis na vida e esta é uma delas" e, na última de quatro páginas, conclui que "é a mais difícil" acima de tudo por resultar de um contexto de "incompreensível injustiça".

Pelas 16:57, as ações da EDP cediam 0,14%, na bolsa de Lisboa, para 4,89 euros.