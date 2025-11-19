EDP fecha acordo de 433 ME para desenvolver central solar nos EUA

A operação, realizada através da EDP Renewables North America, prevê "construir e desenvolver um projeto solar de 225 MWac [megawatts de corrente alternada]", segundo comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O projeto - equivalente a cerca de 300 MWdc [megawatts de potência de corrente contínua] - ficará localizado no estado de Wisconsin e deverá entrar em operação em 2028, data em que a transação será concluída, após aprovação final da Comissão de Serviço Público de Wisconsin.

Este é o quarto acordo do género firmado pela EDP nos EUA desde 2019, reforçando, segundo a empresa, o posicionamento estratégico do grupo no mercado norte-americano em energia `verde` através do seu braço para as renováveis (EDP Renováveis).

A EDP sublinha que o negócio demonstra "a qualidade do seu portefólio de projetos" e a "solidez das parcerias com as principais empresas de serviços públicos" do país.

Além disso, a operação contribui para aumentar a visibilidade sobre as adições de capacidade bruta e os encaixes previstos com a rotação de ativos, alinhados com os objetivos definidos para o plano estratégico 2026-2028.

A conclusão do negócio está ainda sujeita a condições regulatórias e outras habituais em transações deste tipo.