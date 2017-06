EDP garante que investigação não tem impacto na OPA sobre a Renováveis

Lusa 06 Jun, 2017, 11:44 | Economia

"Não tem nada a ver com o assunto. Esperamos que seja nas próximas semanas. Tem que ser relativamente rápido, porque não há qualquer influência. Esperamos que a CMVM [Comissão do Mercado de Valores Mobiliários] decida quando entender", declarou António Mexia, quando questionado sobre se a investigação em curso poderá ter impacto na OPA à subsidiária EDP Renováveis.

Em declarações aos jornalistas, em conferência de imprensa, o presidente da EDP afirmou que "os pedidos de clarificação foram entregues" à CMVM, estando portando o desfecho do processo do lado do regulador do mercado.

Em 27 de março, a EDP anunciou o lançamento de uma OPA sobre a EDP Renováveis, oferecendo 6,80 euros por cada ação, uma oferta incide sobre aproximadamente 22,5% do capital social da EDP Renováveis.

O preço oferecido, lê-se no relatório hoje divulgado, representa "um prémio de 9,7% relativamente à cotação de fecho da ação" no dia 26 de março e "um prémio de 10,5% face à cotação média ponderada, dos seis meses anteriores" ao dia 27 de março.

A EDP detém já direitos de voto inerentes a cerca de 676,3 milhões de ações representativas de cerca de 77,54% do capital social da EDP Renováveis.