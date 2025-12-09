EDP investe 8 ME em nova central hidroelétrica em Espanha

Esta central em Sobrescobio terá 3,2 megawatts (MW) de potência e deverá entrar em operação em 2026, gerando anualmente energia elétrica equivalente ao consumo de cerca de duas mil famílias, aproximadamente oito GWh/ano.

Cada grupo gerador, do tipo `cross-flow` ou "fluxo cruzado", terá uma potência de 1,6 MW. Além disso, por se tratar de energia 100% renovável, evitará a emissão de cerca de mil toneladas de dióxido de carbono (CO2) por ano, segundo a EDP.

A nova instalação renovável será colocada em funcionamento num espaço onde a sua construção já estava prevista quando a barragem foi projetada e construída no final da década de 1970.

Este projeto foi um dos contemplados com apoios do Instituto para a Diversificação e Poupança de Energia (IDAE), dependente do Ministério para a Transição Ecológica e o Desafio Demográfico espanhol, no âmbito do programa projetos inovadores de energias renováveis e armazenamento (sistemas térmicos e energias renováveis inovadoras.

"A produção de energia em centrais hidroelétricas está na origem da EDP, desde que, em setembro de 1917, entrou em funcionamento a central de La Malva, em Somiedo. Esta instalação, que continua a produzir energia como no primeiro dia, junta-se às outras 10 centrais hidroelétricas que a EDP opera atualmente na região: Proaza, Tanes, Priañes, Salime, Miranda, Caño, San Isidro, Laviana, La Florida e La Barca", lê-se em comunicado.

No total, somam 425 MW de potência instalada e produzem uma média de 880 GWh por ano - energia suficiente para abastecer 250 mil famílias anualmente. A partir de 2026, esta nova central de Rioseco juntará a sua capacidade a este portefólio.