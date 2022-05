EDP passa dos lucros aos prejuízos e diz que seca foi determinante

A EDP registou prejuízos de 76 milhões no primeiro trimestre deste ano. Este resultado contrasta com lucros de 180 milhões nos primeiros três meses do ano passado. A empresa justifica as perdas com a seca extrema que se viveu em Portugal no último Inverno, o mais seco dos últimos 90 anos.