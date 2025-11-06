EDP prevê investir 12.000 milhões de euros até 2028

Segundo a empresa, o investimento total inclui cerca de 7.500 milhões de euros na EDP Renováveis (EDPR) - em projetos eólicos, solares e de armazenamento de energia (BESS) -, dos quais cerca de 60% nos Estados Unidos, e 3.600 milhões de euros em redes de eletricidade, dois terços dos quais na Península Ibérica.

O investimento agora anunciado é inferior ao do anterior plano estratégico (25.000 milhões de euros para o período 2023-2026), mas a EDP sublinha que o novo ciclo privilegia projetos com retornos mais elevados e maior disciplina financeira.

O plano, apresentado hoje, assenta num contexto de aumento da procura de eletricidade, impulsionado pela eletrificação do consumo de energia e pela expansão dos centros de dados (`data centers`), e prevê ainda o reforço do portefólio de produção flexível de eletricidade e de clientes na Península Ibérica.

A EDP antecipa ainda uma forte necessidade de investimento na próxima década, associada à expansão das redes e à crescente integração de renováveis, prevendo oportunidades adicionais de hibridização, repotenciação eólica e sistemas de armazenamento em baterias.

O plano estratégico 2026-2028 dá continuidade à estratégia de transição energética do grupo, com a meta de alcançar um portefólio 100% renovável até 2030 e de neutralidade carbónica em 2040.