EDP prevê investir 2,5 mil ME em Portugal até 2028

A EDP prevê investir cerca de 2,5 mil milhões de euros em Portugal no período 2026-2028, dos quais 1.700 milhões em redes de eletricidade, anunciou hoje o presidente executivo do grupo, Miguel Stilwell d`Andrade.

"Temos previsto investir cerca de 2,5 mil milhões de euros em Portugal, dos quais 1.700 milhões em redes, mas isto obviamente ainda depende da proposta final da ERSE", afirmou o gestor na conferência de imprensa no âmbito da apresentação do novo plano estratégico, referindo-se à decisão sobre o Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede Nacional de Transporte de Eletricidade (PDIRT-E) para o período de regulação 2025-2035.

"Vamos aguardar por essa proposta para então tomar uma decisão definitiva", afirmou.

O responsável sublinhou que o grupo "reage a estímulos e incentivos", apontando que o atual contexto em Portugal é favorável ao investimento.

"Acho que é positivo existir um contexto de menores impostos. Isso promove investimento e nós estamos a reagir também a isso", acrescentou, em alusão à descida da taxa de IRC e ao fim da taxa especial sobre novos investimentos, medida incluída no Orçamento do Estado para 2026.

Segundo Miguel Stilwell d`Andrade, "quando se criam as condições adequadas, consegue-se atrair investimento, incluindo uma empresa como a EDP, para investir mais em Portugal".

Se as condições fiscais e regulatórias se confirmarem, o investimento nas redes em Portugal "passará de cerca de 1.800 milhões de euros no último período regulatório [2030] para mais de 3.000 milhões nos próximos anos", o que representa "um aumento de mais de 250 milhões de euros por ano de investimento adicional".

Esse reforço "implica mais IRC, mais IVA, mais IRS, mais contribuições para a Segurança Social e mais empregos criados por estarmos a investir mais no país", destacou.

O presidente executivo da EDP sublinhou ainda que o investimento em redes "abrange todo o território nacional".

"Isto é um investimento que é feito em todos os municípios, em todo o país --- não é concentrado num único sítio. Temos de mobilizar equipas vastíssimas no terreno", disse.

No plano estratégico 2026-2028, apresentado hoje de manhã, a EDP prevê investir um total de 12 mil milhões de euros, sobretudo no segmento das energias renováveis nos Estados Unidos e nas redes elétricas na Península Ibérica. Cerca de 35% do montante será destinado ao mercado norte-americano e outros 30% ao mercado ibérico, enquanto 10% irão para o Brasil e o restante para outros mercados.

Por segmentos, 70% do investimento global será dirigido às energias renováveis, clientes e gestão de energia e 30% às redes de eletricidade.

"Obviamente, também estamos a investir nos Estados Unidos e em Espanha --- temos uma visão global ---, mas vamos alocando capital em função das oportunidades e dos retornos que identificamos", concluiu Stilwell d`Andrade.

