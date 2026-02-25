EDP propõe aumento de 2,5% no dividendo relativo a 2025

Este valor representa um `payout ratio` - parte do lucro que vai para dividendos - em linha com o objetivo de 60%-70% definido para 2026-2028, informa a empresa em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A EDP anunciou hoje que fechou 2025 com um resultado líquido de 1.150 milhões de euros, um aumento de 44% face aos cerca de 800 milhões de euros do ano anterior, anunciou hoje a empresa.

Na sequência do desempenho registado em 2025 e do atual enquadramento operacional e regulatório, a EDP reiterou o guidance para 2026, prevendo um EBITDA recorrente (resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) entre 4,9 e 5 mil milhões de euros e um resultado líquido recorrente de 1,2 a 1,3 mil milhões de euros.