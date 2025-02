EDP propõe aumento do dividendo acionista para 20 cêntimos por ação

De acordo com o relatório dos resultados divulgado ao mercado, o dividendo a ser proposto representa "um `payout ratio` de 60%, ficando no ponto mínimo do intervalo de 60%-70% de `payout ratio` definido para o período 2024-2026".

O lucro da EDP caiu 16% em 2024 para 801 milhões de euros face ao ano anterior, sobretudo devido à redução do contributo da subsidiária EDP Renováveis (EDPR), informou hoje a energética em comunicado ao mercado.

"Incluindo efeitos não recorrentes, sobretudo relacionados com perdas associadas à saída da EDPR de projetos na Colômbia, o resultado líquido reportado da EDP foi de 801 milhões de euros", anunciou hoje a EDP, que em contrapartida destaca "o forte desempenho da atividade de produção e gestão de energia em mercado e aumento do contributo da atividade de redes de eletricidade no Brasil".

A EDP anunciou também o lançamento de um programa de recompra de ações próprias no montante de 100 milhões de euros e a vigorar durante um período máximo de três meses, tendo início hoje.

"Considerando o bom desempenho consolidado de 2024, a decisão de abrandamento do plano de investimento e a atualização de expectativas de desempenho para 2025-2026, a EDP anuncia hoje um programa de recompra de ações próprias", contextualiza a empresa que estima que este programa "tenha um impacto de +1% no resultado líquido por ação, e impacto inferior a 0,1% no rácio FFO/Dívida Líquida, estando alinhado com o forte compromisso de manutenção do rating de crédito da EDP no nível "BBB"".

Os títulos da EDP fecharam hoje a subir 0,53% para 3,20 euros.