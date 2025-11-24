EDP quer recomprar 1.000 ME de dívida e lançar nova emissão de obrigações

Paralelamente, a energética está a preparar uma nova emissão de obrigações, cujas receitas serão destinadas "aos ativos `Green` elegíveis do Grupo EDP".

Segundo avança, esta nova série de obrigações - as "New EU Green Notes" ou "New Notes" - "não são garantidas (`unsecured`), sendo sénior relativamente às ações ordinárias da EDP e a outros instrumentos subordinados e subordinadas às suas obrigações de dívida sénior".

De acordo com a agência de notícias financeiras Bloomberg, as novas obrigações serão emitidas com um prazo de 30 anos e uma taxa de juro próxima dos 4,875%, não podendo o reembolso ser feito antes dos primeiros sete anos do prazo (`non callable`).

No comunicado hoje divulgado, a energética refere que o objetivo da oferta de recompra de dívida e a emissão das "New Notes" é "gerir proativamente os instrumentos híbridos da EDP, mantendo estável o montante de instrumentos híbridos da EDP que beneficiam de classificação `intermediate equity content` atribuída pelas agências de notação de risco".

A EDP ressalva ainda que a aquisição dos títulos de dívida "está sujeita, entre outros fatores, ao sucesso da colocação das `New Notes`".