EDP Renováveis aumentou capital social em mais de 55 milhões de euros

Numa informação enviada à Comissão Nacional de Valores Mobiliários (CMVM) a EDPR, que tem a EDP como maior acionista, com 71,3% do capital, informa que a escritura pública se refere ao aumento de capital decidido no passado dia 08 de abril pelo Conselho de Administração, de 55.886.225 euros.

Este aumento resultará na emissão de 11.177.245 ações ordinárias da EDPR, com um valor nominal de cinco euros cada.

Na nota, a EDPR, que refere que cerca de "96,7% dos direitos de incorporação emitidos no programa de `scrip dividend` foram convertidos em ações, tendo contribuído para o aumento de capital".

A programa de remuneração flexível aos acionistas (`scrip dividend`) permite aos detentores de capital serem remunerados com a emissão de novas ações.

Após o aumento de capital, o capital social da EDPR passa a ser de 5.255.165.580 euros.