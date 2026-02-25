EDP Renováveis com lucros de 216 milhões de euros em 2025

O EBITDA (os resultados antes de impostos, juros, amortizações e depreciações) subiu 27% em 2025, para 1.947 milhões de euros.

"Excluindo impactos extraordinários, o resultado líquido recorrente da EDPR atingiu os 330 milhões de euros em 2025, uma subida de 50% face a 2024, suportada pela estratégia de concentração de crescimento em mercados de baixo risco, com destaque para os EUA e Europa", justificou a empresa no relatório de resultados.

As receitas da EDPR aumentaram 16% no ano passado, para 2.688 milhões de euros, e o investimento bruto totalizou 2.398 milhões de euros.

A geração de eletricidade aumentou 11%, para 40,6 TWh, devido a um aumento de 14% da capacidade instalada média, enquanto os recursos renováveis, sobretudo eólicos, ficaram abaixo da média de longo prazo (5% abaixo em 2025).

Já o preço médio de venda caiu 10%, para 53 euros/MWh, "impactado pela normalização de preços na Europa".