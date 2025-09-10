EDP Renováveis conclui venda de ativos eólicos em França e Bélgica avaliados em 200 milhões de euros

Num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a EDP faz saber através da subsidiária EDP Renováveis que "concluiu a venda, a várias sociedades geridas pela Amundi Transition Energétique, de uma participação de 100% de um portefólio eólico de 121 megawatts (MW) em França e na Bélgica".

A transação tem associado um valor de ativos de 200 milhões de euros, refere a empresa.

Segundo o grupo elétrico português, o "portefólio compreende 12 projetos eólicos, designadamente 11 projetos eólicos operacionais localizados em França, totalizando 111 MW", e "um projeto eólico operacional na Bélgica, totalizando 11 MW".

A transação faz parte do projeto de rotação de ativos que a EDP Renováveis tem previsto para este ano. Até agora, com esta transação, a empresa diz ter assegurado "aproximadamente 1,1 mil milhões dos cerca de 2.000 milhões" traçados como objetivo para 2025.

A venda dos ativos à Amundi Transition Energétique já tinha sido anunciada a 15 de maio, altura em que a EDP disse que só iria concluir o negócio depois de consultar "informações da Comissão de Trabalhadores da EDP Renováveis France Holding" e de concretizar as "condições precedentes estabelecidas no acordo" de venda.

A 30 de julho, a EDP anunciou que a EDP Renováveis chegou a acordo com a empresa Principia, uma sociedade detida pela Enel SpA e por fundos geridos pela Macquarie Asset Management, para vender um portefólio eólico de 150 MW na Grécia avaliado em 200 milhões de euros.

Em 04 de agosto anunciou a alienação de um portfólio solar em Espanha à Prosolia Energy com um valor de 160 milhões de euros e a 09 de setembro deu conta da conclusão de um acordo de venda de 49% de portfólio solar na Califórnia.

A EDP detém 71,3% do capital da EDP Renováveis. A gestora de investimentos norte-americana BlackRock detém 4,4%, o fundo soberano de Singapura GIC tem uma participação de 4,3% e os restantes 19,9% são detidos por outros acionistas com posições reduzidas, estando a empresa cotada na Bolsa de Lisboa.