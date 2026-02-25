EDP Renováveis propõe dividendo flexível de 0,13 euros

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a EDP Renováveis (EDPR) refere que o valor total deste programa é de 132.091.526,40 euros.

Num outro comunicado, a EDP, que detém 71,3% da EDP Renováveis, diz que, "à semelhança dos programas de scrip dividend implementados pela EDPR em 2023, 2024 e 2025, pretende optar por receber ações da EDPR ao abrigo desse programa e, como tal, não vender os direitos de incorporação que lhe sejam atribuídos".

Esta intenção, justifica a empresa, "reflete a importância estratégica que a EDPR continua a ter para a EDP e para a execução do seu plano de negócios, dando prioridade ao reinvestimento do cash-flow em crescimento rentável".

A EDP Renováveis anunciou hoje obteve lucros de 216 milhões de euros no ano passado.