EDP Renováveis vende 49% de portfólio nos EUA a fundo gerido pela Ares Infrastructure

Na nota, divulgada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a EDPR indicou que "concluiu um acordo de compra e venda para a alienação de uma participação direta de 49% no capital social comum de um portefólio de 1.632 MW [megawatts] nos Estados Unidos da América (EUA) a um fundo gerido pela Ares Infrastructure Opportunities".

Segundo a empresa, o portefólio inclui "1.030 MW de capacidade solar, 402 MW de capacidade eólica e 200 MW de armazenamento, distribuídos em dez ativos localizados em quatro mercados dos EUA".

A EDPR indicou que este portefólio abrange "cinco projetos em operação, bem como cinco projetos atualmente em construção, com datas previstas de entrada em operação até 2026", adiantou.

A empresa destacou ainda que todos os projetos contam com "Power Purchase Agreements de longo prazo, com uma duração média de 18 anos".

De acordo com a EDPR, o `enterprise value` (valor do ativo) estimado para 100% do portefólio ascende a 2,9 mil milhões de dólares (2,4 mil milhões de euros).

"Com este acordo, a EDPR receberá 0,8 mil milhões de dólares [682 milhões de euros] em encaixe financeiro, contribuindo para um total de, aproximadamente, 1,8 mil milhões de euros de proveitos de rotação de ativos já assegurados para 2025", destacou.