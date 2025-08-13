EDP Renováveis vende portfólio solar em Itália com valor de mais de 250 milhões de euros

Na nota, publicada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a EDP, que detém 71,3% da EDPR, adiantou que o grupo "assinou um acordo de compra e venda com a Encavis para a venda da participação acionista de 100% num portefólio solar de 207 MWac (248 MWdc) em Itália, por um `enterprise value` [valor do ativo] estimado superior a Euro0,25 mil milhões, sujeito aos habituais ajustes finais de preço no fecho".

Segundo a EDP, este `enterprise value` estimado "também considera possibilidades de extensão de capacidade e sinergias provenientes de hibridização".

A empresa indicou ainda que o portefólio inclui "cinco projetos solares em operação localizadas nas regiões centro e sul de Itália, com uma vida média inferior a um ano".

De acordo com a EDP, quatro destes contam com "Power Purchase Agreements (PPAs) de longo prazo, enquanto o outro projeto beneficia de um Contract for Difference (CfD) com duração de 20 anos".

O grupo divulgou ainda que a conclusão da transação está sujeita a condições habituais, estando prevista ocorrer durante este ano.