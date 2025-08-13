EDP Renováveis vende portfólio solar em Itália com valor de mais de 250 milhões de euros
A EDP Renováveis (EDPR) assinou um acordo com a Encavis para a venda de 100% de um portfólio solar em Itália, com um valor estimado de mais de 250 milhões de euros, segundo um comunicado ao mercado.
Na nota, publicada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a EDP, que detém 71,3% da EDPR, adiantou que o grupo "assinou um acordo de compra e venda com a Encavis para a venda da participação acionista de 100% num portefólio solar de 207 MWac (248 MWdc) em Itália, por um `enterprise value` [valor do ativo] estimado superior a Euro0,25 mil milhões, sujeito aos habituais ajustes finais de preço no fecho".
Segundo a EDP, este `enterprise value` estimado "também considera possibilidades de extensão de capacidade e sinergias provenientes de hibridização".
A empresa indicou ainda que o portefólio inclui "cinco projetos solares em operação localizadas nas regiões centro e sul de Itália, com uma vida média inferior a um ano".
De acordo com a EDP, quatro destes contam com "Power Purchase Agreements (PPAs) de longo prazo, enquanto o outro projeto beneficia de um Contract for Difference (CfD) com duração de 20 anos".
O grupo divulgou ainda que a conclusão da transação está sujeita a condições habituais, estando prevista ocorrer durante este ano.