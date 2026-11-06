EDP revê em alta metas para 2026 e prevê lucro de até 1.500 ME

Falando numa `conference call` com analistas para apresentação dos resultados até setembro, o presidente executivo (CEO) da EDP, Miguel Stilwell d`Andrade, salientou tratar-se da terceira revisão em alta das metas para 2026, depois das já feitas com os resultados do primeiro e do segundo trimestres.

A revisão em alta do `guidance` agora feita para a totalidade deste ano representa um aumento de 16% face às previsões apresentadas em novembro de 2025 no Capital Markets Day (CMD), em que a elétrica esperava para 2026 um resultado líquido recorrente de 1.200 a 1.300 milhões de euros e um resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) recorrente de 4.900 a 5.000 milhões.