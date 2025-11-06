EDP vai aumentar dividendo mínimo para 0,21 euros até 2028

De acordo com o plano estratégico, o intervalo-alvo de distribuição de dividendos deverá situar-se entre 60% e 70% ao longo do período, garantindo, segundo a empresa, "retornos atrativos para os acionistas".

A atualização da política de dividendos acompanha a previsão de crescimento dos resultados líquidos, que deverão subir de cerca de 1.200 milhões de euros em 2025 para 1.300 milhões em 2028, "melhorando o perfil de qualidade dos resultados com menor peso de ganhos de rotação de ativos e maior contributo de mercados regulados e com `rating` A".

A empresa estima ainda que o EBITDA (resultados antes de impostos, juros, amortizações e depreciações) aumente de 4.900 milhões de euros em 2025 para 5.200 milhões em 2028, apoiado no crescimento das energias renováveis devido ao mercado dos EUA e por maiores investimentos em Redes de Eletricidade em Portugal e Espanha.