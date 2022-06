EDP vende à China Three Gorges participação em portfólio eólico em Espanha

Na nota, publicada na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, a EDP Renováveis (EDPR) recordou que "no seguimento da informação publicada ao mercado a 15 de novembro de 2021", a EDPR anunciou "a conclusão da venda de uma participação acionista de 100% num portfólio eólico operacional com 181 MW [megawatts] localizado em Espanha à China Three Gorges (CTG)".

De acordo com a empresa, "o portfólio engloba doze parques eólicos operacionais que estão sobre o esquema remuneratório regulado de Espanha a 20 anos", com uma idade média de 12 anos.

"O valor total corresponde a um `enterprise value` (100%) de 328 milhões de euros, que se traduz num `enterprise value` de 1,8 milhões de euros/MW", indicou.

"Com a conclusão desta transação, a EDPR alcança 2,4 mil milhões de euros de encaixes com rotação de ativos, que está inserida no contexto do programa de rotação de ativos de 8 mil milhões de euros para 2021-25 anunciado no Capital Markets Day da EDPR", referiu.

Este programa permite "à EDPR acelerar a criação de valor e reciclar capital para reinvestir em crescimento rentável", rematou a empresa.