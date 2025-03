EDP vende duas centrais hidroelétricas no Brasil por 190 milhões de euros

Num comunicado, divulgado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a EDP - Energias do Brasil S.A., subsidiária no Brasil da EDP, anunciou a venda da sua participação (50%) na UHE Cachoeira Caldeirão e na UHE Santo Antônio do Jari.

O comunicado acrescenta ainda que o negócio corresponde a um valor de mercado (`enterprise value`) estimado de 500 milhões de euros.

As centrais UHE Cachoeira Caldeirão e UHE Santo Antônio do Jari situam-se nos estados do Amapá e do Pará, respetivamente.

O comunicado da CMVM acrescenta ainda que esta transação "reduz o peso da geração convencional e da exposição hídrica no Brasil, conduzindo a um aumento do peso das atividades reguladas neste mercado, em linha com a revisão estratégica apresentada ao mercado em março de 2023".