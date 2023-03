EDPR aprova aumento de capital não preferencial

"A administração da EDPR [...] deliberou hoje a aprovação de uma operação de aumento de capital sem direitos de preferência, através de um `accelerated bookbuilding` (ABB)", que teve início após esta comunicação, segundo um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Após a conclusão deste ABB, a administração da empresa irá determinar o aumento de capital, incluindo o montante de subscrição e o número de ações a emitir.

A EDPR estima que, depois do anúncio do aumento de capital, os investidores recebam as ações pelo dia 07 de março.

Na sequência da entrega das novas ações, no âmbito do aumento de capital, a EDPR estará sujeita a um `lock-up` de 90 dias.

A EDP renováveis e o fundo soberano de Singapura vão celebrar um acordo de investimento, que prevê um aumento de capital de 1.000 milhões de euros, para financiar parcialmente o novo plano de negócios, foi comunicado hoje.

Em comunicado enviado à CMVM esta madrugada, a EDP Renováveis anunciou que "pretende angariar capital e celebrar um acordo de investimento com a Lisson Grove Investment Pte Ltd, uma filial da GIC Pte Ltd., o fundo soberano de Singapura e um dos principais investidores mundiais a longo prazo, no qual esta última se comprometeu a subscrever c.1.0 mil milhões de euros [até 1.000 milhões de euros] de novas ações num aumento de capital".

O aumento de capital será, assim, subscrito pelo grupo GIC, que vai pagar entre 19,25 e 20,5 euros por cada ação da EDP Renováveis, que é detida em 74,98% pela EDP.

No comunicado ao mercado, a EDP Renováveis admite realocar até 150 milhões de euros do novo aumento de capital a um conjunto de investidores qualificados ao mesmo preço que for fixado para o fundo soberano de Singapura.

Na sessão de hoje da bolsa, as ações da EDPR subiam 5,33% para 20,37 euros.