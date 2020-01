EDPR assegura contratos de 20 anos em leilão italiano para venda de energia eólica

"A EDP Renováveis, S.A. assegurou um `Contract for Diference` de 20 anos, no leilão de energia eólica italiano, para a venda de energia eólica produzida por três parques com capacidade total para 109 MW", lê-se no comunicado remetido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

De acordo com a empresa liderada por Manso Neto, os projetos eólicos deverão iniciar as operações em 2021 e a capacidade atribuída à EDPR representa 20% do total do leilão e tem um preço médio atribuído de 62 euros por megawatt por hora (MWh).

Com estes novos contratos, a elétrica já assegurou aproximadamente 1,1 gigawatts (GW) de projetos a serem instalados na Europa, no âmbito do Plano de Negócio para 2019-2022.

"A energia eólica é uma parte essencial da transição energética global, impulsionado o crescimento e aumento da competitividade", apontou a EDPR.

A EDP Renováveis tem assegurado 76% dos quase sete GW de capacidade `build-out` eólica e solar prevista para o período de 2019-2022, segundo os dados avançados pela empresa.

Na sessão de hoje da bolsa, a EDPR avançou 2,44% para 11,76 euros.