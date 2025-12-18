EDPR assina acordos para fornecimento de energia na Polónia

Numa comunicação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa explica que o portefólio inclui dois projetos eólicos em operação, com uma capacidade total de 140 megawatt, e dois novos projetos solares, que beneficiam da infraestrutura de cabos dos parques eólicos.

Os dois projetos solares terão uma capacidade de 182 megawatt-corrente alternada (MWac), o equivalente a 240 megawatts de corrente contínua (MWdc).

A conclusão da construção está prevista para 2026.

Com este acordo, a EDP "mantém o compromisso de, com uma estratégia de crescimento de baixo risco através do desenvolvimento de projetos competitivos com visibilidade a longo-prazo, oferecendo soluções de geração de energia competitivas, fiáveis e limpas", destaca a empresa no comunicado.

A Energia Obrót é uma das maiores empresas do setor energético na Polónia.