EDPR assina acordos para fornecimento de energia na Polónia
A EDP Renováveis assinou dois contratos de longo prazo com a empresa polaca Energia Obrót relativos a um portefólio híbrido na região de Wielkopolska, na Polónia, com produção anual estimada em 0,6 terawatt/hora.
Numa comunicação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa explica que o portefólio inclui dois projetos eólicos em operação, com uma capacidade total de 140 megawatt, e dois novos projetos solares, que beneficiam da infraestrutura de cabos dos parques eólicos.
Os dois projetos solares terão uma capacidade de 182 megawatt-corrente alternada (MWac), o equivalente a 240 megawatts de corrente contínua (MWdc).
A conclusão da construção está prevista para 2026.
Com este acordo, a EDP "mantém o compromisso de, com uma estratégia de crescimento de baixo risco através do desenvolvimento de projetos competitivos com visibilidade a longo-prazo, oferecendo soluções de geração de energia competitivas, fiáveis e limpas", destaca a empresa no comunicado.
A Energia Obrót é uma das maiores empresas do setor energético na Polónia.