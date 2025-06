EDPR fecha contrato de longo prazo para 60 MW de armazenamento na Polónia

De acordo com o comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), com este acordo "a EDPR assegura receitas sob uma estrutura de `floor` e partilha de receitas de um projeto de sistema de armazenamento de energias por baterias (Battery Energy Storage System - BESS) de 60 MW (241 MWh) na Polónia".

No final de 2024, o projeto já tinha assegurado um contrato de pagamento de capacidade, através do leilão do mercado de capacidade primário da Polónia, que será cumulativo a este acordo, levando a um valor atual líquido contratado elevado, em linha com os critérios de investimento da EDPR, acrescenta ainda a subsidiária da EDP na nota.

Este projeto deverá entrar em operação comercial em 2027.

"Com este acordo, uma das primeiras transações privadas do género na Polónia, a EDPR reforça o seu compromisso com a inovação e o desenvolvimento de novas tecnologias, evidenciando o seu papel crítico no armazenamento de energias, maximizando o potencial das energias renováveis, promovendo a aceleração da transição energética e a descarbonização da economia", refere a empresa.