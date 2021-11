Eduardo Dâmaso assume direção-geral adjunta do Correio da Manhã, CMTV e Sábado

"A criação deste modelo de direção geral editorial permitirá enriquecer as três marcas envolvidas (CM, CMTV e Sábado), nomeadamente na sua capacidade em gerar conteúdos jornalísticos para as diversas plataformas, aumentando também a sua diversidade, incrementando a eficácia na gestão de meios da redação, com melhoria da operação em todas as publicações e potenciar poupanças e sinergias, acrescentando linhas de reforço do rigor na gestão orçamental", refere a Cofina Media, em comunicado.

Eduardo Dâmaso "terá a seu cargo a articulação estratégica entre os meios, trabalhando em ligação direta com o diretor-geral na conceção, criação e implementação permanente de fluxos de notícias".

Além disso, "simultaneamente integrar-se-á também na estrutura de comando do Correio da Manhã, aportando um reforço substancial à qualidade da equipa do jornal, tendo uma atuação transversal sempre que necessário", acrescenta a Cofina.

Armando Esteves Pereira "será o diretor-geral adjunto para todo o universo CM, superintendendo também áreas transversais para a imprensa, incluindo a equipa gráfica, a revisão e a produção tipográfica".

O diretor-adjunto do CM, Alfredo Leite, "assume um papel transversal na gestão editorial dos `sites`, na linha das suas atuais responsabilidades, podendo assumir funções de chefia integrada sempre que a necessidade estratégica da direção geral o exija", refere a empresa liderada por Paulo Fernandes.

"A reformulação da revista Sábado possibilitará alargar a capacidade instalada do jornalismo de investigação e levar a marca Sábado a uma presença regular na antena da CMTV", refere o grupo.

"Com as novas funções agora assumidas pelo Eduardo Dâmaso, será nomeada uma nova direção para a revista Sábado, que será comunicada atempadamente pela direção-geral", adianta a Cofina.